15 ottobre 2018- 13:25 Scuola: Anci Veneto, su buono libri questione burocratica, serve soluzione di buon senso (3)

(AdnKronos) - In conclusione, quindi, la circolare consiglia ai sindaci: “di attendere qualche giorno prima di istruire le richieste provenienti da stranieri non comunitari in attesa delle indicazioni regionali. Appena definita con la Regione una soluzione compatibile che consenta di evitare disagi ai richiedenti, nel rispetto della norma, si provvederà a dare tempestiva informazione ai Comuni e a fornire le necessarie istruzioni per provvedere a confermare o non confermare le istanze pervenute da soggetti stranieri non comunitari, secondo le diverse tipologie”.“Con la Regione e, in particolare, con l’assessore Donazzan – conclude Rapicavoli - stiamo mettendo sul tavolo diverse soluzioni per non penalizzare nessuno nel pieno rispetto della legge. Siamo certi che a breve individueremo una soluzione anche grazie all’ottimo rapporto che abbiamo con la Regione e che permetterà di sbloccare la situazione e facilitare il lavoro delle amministrazioni comunali senza creare false emergenze”.