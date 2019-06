11 giugno 2019- 20:11 Scuola: Ascani (Pd), 'prof sospesa presa in giro da Salvini e Bussetti, paghino spese'

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "I ministri Salvini e Bussetti hanno preso in giro la professoressa Dell’Aria, ingiustamente sospesa dall’Ufficio scolastico regionale siciliano. Avevano promesso in campagna elettorale di arrivare alla revoca del provvedimento, invece la docente è ora costretta a presentare ricorso. Le spese legali e gli eventuali danni che verranno riconosciuti a Rosa Maria Dell’Aria li paghino di tasca loro Salvini e Bussetti, non è possibile che ricadano sulle tasche dei cittadini". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Pd Anna Ascani, capogruppo dem in commissione Cultura alla Camera. "E’ ormai evidente che tutto questo caso sia nato a Roma prima che a Palermo -aggiunge-. Come è stato confermato anche dal Ministero, a sollevare il caso è stata una email dell’ufficio stampa del Ministero, inviata a gennaio all’Ufficio regionale siciliano. Un’email inviata nei giorni in cui la sottosegretaria leghista Borgonzoni si vantava di aver 'avvertito chi di dovere'. A che è servita quella email se non a suggerire internamente un intervento contro la professoressa, visto che poi non ha portato a nessun intervento pubblico del ministro?".