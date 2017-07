SCUOLA: ASSESSORE VENETO, AVVIO ANNO SCOLASTICO A RISCHIO

25 luglio 2017- 17:43

Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, l’assessore all’istruzione della Regione del Veneto Elena Donazzan ha incontrato, su loro richiesta, le sigle sindacali della scuola - Snals, Gilda, Cgil, Cisl e Uil - fortemente preoccupate per la situazione i cui versa la scuola in prossimità dell’avvio dell’anno scolastico 2017-2018.“Preoccupazione da me condivisa – ha affermato l’Assessore - che raccoglie il grido di allarme e denuncia un quadro che sta delineando la mancanza in Veneto di 172 direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) e di 260 dirigenti scolastici che si tradurranno in altrettante reggenze d’ufficio”.Già nei mesi scorsi l’assessore aveva incontrato l’Associazione nazionale presidi (Anp), che dal Veneto aveva fatto partire una protesta nazionale tesa a non dare responsabilità alle reggenze. Tale protesta aveva raccolto l’adesione di tutta Italia, nonostante, ad oggi, sia rimasta inascoltata.