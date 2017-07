SCUOLA: ASSESSORE VENETO, AVVIO ANNO SCOLASTICO A RISCHIO (3)

25 luglio 2017- 17:43

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “È del tutto evidente - aggiunge poi l’Assessore - che avere meno presidi significa avere un risparmio che Renzi aveva quantificato nel ‘bonus merito’, della serie togli da una parte metti dall’altra. Il sindacato ha preannunciato una durissima presa di posizione, che si tradurrà in una lettera sottoscritta da tutte le sigle con cui intenderà far rilevare come la scuola veneta sia al collasso e di fatto non rispetti i dettami della legge 107, denunciando una scarsissima attenzione in particolare per il personale non docente che oggi dovrebbe vedere una immissione in ruolo a seguito di concorso ma peccato che, da ben diciassette anni, non vengono svolti concorsi per Dsga”.Nell’incontro odierno il sindacato ha fatto altresì trasparire la preoccupazione per la scadenza del mandato del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, "con la consapevolezza che senza la tempestiva definizione dei vertici non ci può essere una adeguata organizzazione della scuola sul territorio".“L’auspicio – conclude l’Assessore regionale - è che il 13 settembre la scuola inizi per una volta regolarmente, ma senza il decreto di autorizzazione del Mef questo sarà impossibile”.