3 maggio 2018- 16:30 Scuola: assessore veneto incontra presidio di protesta maestre precarie e genitori

Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - Solidarietà alle insegnanti precarie e alle famiglie in protesta a Padova è stata espressa anche dall’assessore regionale all’Istruzione, Elena Donazzan. L’assessore, incontrando il presidio delle manifestanti davanti alla prefettura di Padova, ha confermato l’attenzione e il pressing della Regione Veneto per una soluzione ‘politica’ della vicenda delle insegnanti diplomate escluse dalle graduatorie ad esaurimento. “Purtroppo la giustizia amministrativa ha fatto il suo corso e si è espressa definitivamente, peraltro, contraddicendo se stessa - ha affermato l’assessore – Solo una soluzione ‘politica’ potrà evitare la via del licenziamento, imposta dalla ‘Buona scuola’. Senza di loro, tutte insegnanti in servizio da anni e ripetutamente valutate, l’anno scolastico in Veneto non potrà ripartire”.