31 gennaio 2019- 15:17 Scuola: Castelli, '1,5 mld per edilizia, dl firmato da mef'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - “Sono soddisfatta della collaborazione fra ministeri. Sbloccare l’economia di questo Paese è un dovere, a maggior ragione quando si tratta di studenti, di edifici scolastici e la loro messa in sicurezza. I giovani sono il futuro del nostro Paese”, Lo dichiara il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, in merito al decreto interministeriale, che coinvolge il Miur e controfirmato oggi dal Mef, che autirizza la stipula dei mutui Bei per circa 1,5 miliardi di euro relativo alla programmazione 2018-2020 sull’edilizia scolastica.