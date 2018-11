19 novembre 2018- 12:48 Scuola: Confartigianato Veneto, su alternanza no a controriforma con una visione vecchia

Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - “Quello che è stato fatto in questi anni nella nostra Regione vale molto più di qualsiasi taglio o demagogia e non sarà certo “una controriforma” basata su una visione vecchia della scuola e dell’impresa a metterla in discussione”. Lo ha affermato Agostino Bonomo Presidente della Confartigianato Imprese Veneto oggi in occasione della presentazione a Palazzo Balbi, alla presenza dell’assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan, del video dal titolo “Valore: storie di come essere e fare alternanza scuola lavoro nel mondo artigiano”, voluto dalle Parti Sociali dell’artigianato Veneto con Ebav, per promuovere esperienza dell’alternanza scuola-lavoro nelle imprese verso i giovani, le scuole e le famiglie.