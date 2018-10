26 ottobre 2018- 18:14 Scuola: Di Maio incontra studenti, disponibili a lavorare insieme

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - "Oggi c'è stato un primo incontro con gli studenti universitari e delle scuole superiori. Credo che ci sia stata la disponibilità a lavorare insieme nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per arricchire la legge di Bilancio e il finanziamento alla scuola e alle università e anche per creare nei prossimi mesi o l'anno prossimo una legge su diritto allo studio". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio che ha incontrato al ministero di Via Veneto le associazioni studentesche."Noi abbiamo miliardi e miliardi di euro stanziati per l'edilizia scolastica bloccati. Dobbiamo sbloccarli rivedendo le norme del codice appalti che oggi non consente di spenderli a enti locali e regionali", sottolinea Di Maio che assicura che l'obiettivo e una delle priorità del Governo è "finanziare la scuola e l'università". "Tutto quello che non potremo fare entro il 2018, lo faremo nel 2019", aggiunge.