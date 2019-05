18 maggio 2019- 17:37 Scuola: Di Maio, 'professoressa sia reintegrata prima possibile'

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Più che di un incontro, quell'insegnante ha bisogno di tornare al lavoro al più presto. Noi vogliamo questo come Movimento 5 Stelle e lo dobbiamo volere anche come governo". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Fb da Carpi. "Spero che la professoressa possa essere reintegrata il prima possibile. Secondo me il ministero si deve occupare dell'edilizia scolastica, delle nostre scuole che stanno crollando. E ai nostri ragazzi dico sempre: pensate con la vostre testa sempre".