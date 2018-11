8 novembre 2018- 16:51 Scuola: Di Maio, programmi per aiutare studenti a sviluppare talento

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Noi vogliamo mettere più soldi nella scuola, a partire dall'edilizia scolastica. Ma vogliamo anche finanziare la scuola per garantire la transizione tra chi si diploma e chi entra nel mondo del lavoro o all'università. Finanzieremo programmi per far capire allo studente cosa vuole da grande, quale è il suo talento e svilupparlo nella scelta dell'università o del lavoro". Lo ha detto Luigi Di Maio a Skuola.net.