11 ottobre 2018- 19:26 Scuola: Donazzan, in Veneto firmata nuova intesa su alternanza (3)

(AdnKronos) - A vigilare sulla buona programmazione e sugli esiti dei percorsi di alternanza sarà la ‘cabina di regia’ regionale, composta da tutti i soggetti che hanno firmato il protocollo, oltre a Inail e Spisal che cureranno gli importanti aspetti della sicurezza e della prevenzione. “L’alternanza scuola-lavoro è utilissima per l’orientamento e la crescita dei ragazzi – conclude l’assessore –, per valorizzare le loro attitudini e competenze, per favorire l’incontro tra domanda e offerta. Ma, ribadisco, è prima di tutto una proposta educativa, che avvicina i giovani alla realtà e ai valori del lavoro”.