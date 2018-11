13 novembre 2018- 16:14 Scuola: dopo sciopero e bufera su tramezzini Milano Ristorazione chiude scusa

Milano, 13 nov. (AdnKronos) - Milano Ristorazione "si scusa per aver recato disagio agli utenti del proprio servizio, bambini, genitori, comunità scolastica nelle giornate del 12 e 13 novembre", quando la società ha scioperato provocando l'indignazione di molti genitori a causo del pranzo preparato per l'occasione, ritenuto da molti inadeguato e scarso. "La volontà e la responsabilità di far comunque fronte alla difficoltà delle famiglie e dei bambini, nel poco tempo a disposizione con il quale tamponare le giornate di assemblea, ci ha indotto a una soluzione, due tramezzini e un budino, che si è rilevata purtroppo non all'altezza", ammette Milano Ristorazione. "Considereremo con estrema attenzione - continua - le valutazioni espresse da tutti gli interlocutori dell’azienda e studieremo con il massimo impegno una soluzione che vada incontro all'esigenza di provvedere, in situazioni analoghe, con un pasto alternativo che risponda alle aspettative delle famiglie. A questo proposito, nel rinnovare le scuse a tutti gli utenti, Milano Ristorazione istituisce, sin da subito, una commissione con l’intento di chiarire quanto non ha funzionato nell'individuazione dei pasti sostitutivi, e che ricerchi e adotti procedure di emergenza al fine di garantire un servizio comunque all'altezza per far fronte a eventi di questa natura".