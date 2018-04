28 aprile 2018- 14:06 Scuola: Fdi, diplomati magistrali a rischio, governo intervenga

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - "Dopo l'appello rivolto da Giorgia Meloni al governo per chiedere un decreto d'urgenza per salvare il posto di lavoro a tanti insegnanti diplomati magistrali, una delegazione di Fdi composta dal capogruppo alla Camera Fabio Rampelli e dalla deputata Monica Ciaburro ha partecipato al presidio permanente organizzato di fronte al Miur dal Coordinamento diplomati magistrali abilitati. “Abbiamo portato la nostra solidarietà agli insegnanti che da oggi inizieranno lo sciopero della fame - spiegano i due esponenti di Fdi - a difesa del diritto al lavoro e illustrato loro i contenuti dell’interrogazione parlamentare che formalizzeremo lunedì a Montecitorio nella quale sollecitiamo l'intervento urgente dell’attuale governo. Chiediamo di garantire la continuità didattica e il regolare avvio del prossimo anno scolastico, attraverso la riapertura delle graduatorie ad esaurimento a tutto il personale docente abilitato”.“Se si dovesse dare un’applicazione alla sentenza n. 11/2017 - ricordano - ben 55 mila diplomati magistrale si troverebbero non solo cancellati dalle graduatorie ad inserimento, ma anche nell’impossibilità di lavorare sia nelle scuole pubbliche che in quelle paritarie e al licenziamento di oltre 6 mila insegnanti assunti con contratti a tempo indeterminato”.