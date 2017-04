SCUOLA: FEDELI, 25 MILA STABILIZZAZIONI? TROVARE PUNTO INCONTRO CON PADOAN

28 aprile 2017- 17:18

Palermo, 28 apr. (AdnKronos) - Si è "ridotta la distanza" tra il ministro dell'economia Carlo Padoan e la ministra dell'istruzione Valeria Fedeli sulla stabilizzazione di 25 mila insegnanti. Ad annunciarlo è la stessa ministra, a Palermo per intervenire a un incontro sulle donne. A chi le fa notare che i sindacati sono convinti che le stabilizzazioni non saranno più di cinquemila, Fedeli replica: "I sindacati sono fermi a ieri. C'è una responsabilità di tutto il Governo, mia come quella del ministro Padoan, in cui dobbiamo trovare un punto di incontro. E io sono certa che lo troviamo. Ma lo troviamo perché c'è da parte di tutti una responsabilità Tutti insieme dobbiamo sapere di andare avanti di superare il precariato in tutti gli ambiti della scuola". E se c'è un punto di incontro tra le 25 mila stabilizzazioni annunciate e le cinquemila temute dai sindacati, Fedeli dice: "Devo trovare un punto di incontro, si devono fare incontri e le mediazioni che sono importanti".