15 ottobre 2018- 15:48 Scuola: Ferrazzi (Pd), su buono libri Zaia intervenga immediatamente

Venezia, 15 ott. (AdnKronos) - "Dopo l’imbarazzato dietrofront di Salvini sul caso dei bambini delle scuole di Lodi, In Veneto la Regione a guida leghista porta a livello regionale quanto successo in quel comune. Zaia deve intervenire immediatamente per prorogare i termini e soprattutto per mettere nelle condizioni i bambini e le famiglie di cittadini non comunitari di concorrere ai contributi per i buoni libro 2018-19. Questa è la Mozione presentata dai Consiglieri regionali del Partito Democratico la scorsa settimana". Lo scrive su Facebook il senatore del Pd Andrea Ferrazzi.