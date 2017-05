SCUOLA: FOND. MORESSA, 130MILA ALUNNI STRANIERI NEL NORD EST, A BOLZANO 2 SU 10

3 maggio 2017- 13:03

Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - Sono quasi 130 mila gli alunni stranieri nelle scuole del Nord Est, con un’incidenza del 12,5% sul totale alunni. Negli ultimi 10 anni il loro numero è aumentato del 52,6%, passando da 85 mila a 130 mila presenze. Di questi, il 64,4% è nato in Italia: componente che arriva all’88,0% nelle scuole dell’infanzia. Questi i risultati di una ricerca della Fondazione Leone Moressa, che sarà presentata il prossimo 5 maggio a San Donà all’interno del convegno 'Liberiamo i talenti' e che evidenzia, tra l'altro, come, a livello comunale, se in molte realtà si supera la soglia del 15%, il valore massimo è nel Comune di Bolzano (21,8%).Oltre 90 mila in Veneto. Il Veneto è la terza regione italiana per presenza di alunni stranieri (91.853), dopo Lombardia ed Emilia Romagna. In Friuli V.G. gli alunni stranieri sono 18.960, in Trentino A.A. 18.433. L’incidenza sul totale alunni è del 12,5% nel Nord Est, superiore rispetto alla media nazionale (9,2%). I valori più alti si registrano a Pordenone (14,9%), Verona (14,1%) e Treviso (13,6%). L’incidenza più bassa è invece a Belluno (7,5%). Le seconde generazioni. Gli alunni stranieri nati in Italia nel Nord Est sono il 64,4% del totale stranieri. Picco massimo in Veneto, dove rappresentano il 65,9%. Componente che aumenta nelle scuole dell’infanzia (89,7%) e Primaria (78,9%), sempre superiore rispetto alla media nazionale.