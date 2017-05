SCUOLA: FOND. MORESSA, 130MILA ALUNNI STRANIERI NEL NORD EST, A BOLZANO 2 SU 10 (2)

3 maggio 2017- 13:03

(AdnKronos) - (Adnkronos) - I Comuni con la presenza più alta. A livello comunale, in molte realtà si supera la soglia del 15%. Il valore massimo è nel Comune di Bolzano (21,8%), in cui probabilmente incide anche la minoranza di lingua tedesca. In Veneto spiccano i comuni di Conegliano (16,6%), Vicenza (16,0%) e Padova (15,3%). In Friuli il picco massimo è a Pordenone (15,7%).A Trento e Trieste il picco nei Licei. L’integrazione degli alunni stranieri si misura anche dalla scelta del percorso di scuola superiore. A livello nazionale, il 35,7% sceglie un istituto professionale. Media simile anche in Veneto (38,3%) Friuli V.G. (36,2%). Diversa la situazione in Trentino A.A., dove solo l’8,5% degli alunni stranieri sceglie il professionale. Le province con la maggior presenza di alunni stranieri nei Licei sono Trento (37,2%), Trieste (27,6%), e Padova (25,9%).Il divario con gli italiani. La differenza tra italiani e stranieri si nota anche dal voto medio di chi ha passato l’esame di terza media. Tra gli alunni stranieri, solo il 12,5% ha conseguito un voto superiore al 9, mentre tra gli italiani questa componente arriva al 29,2%. Al contrario, tra gli italiani meno della metà (46,5%) ha preso 6 o 7, mentre tra gli stranieri questa componente raggiunge il 69,7%.