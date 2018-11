5 novembre 2018- 12:51 Scuola: Generali lancia progetto educativo 'Ora di Futuro' (2)

(AdnKronos) - "I bambini sono la nostra speranza migliore. Il futuro della nostra società dipende dalla qualità dell'educazione che viene loro rivolta" ha detto il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, in un passaggio del videomessaggio, indirizzato a 'Ora di Futuro'. "A scuola si crea comunità, si impara fin da piccoli a pensare, a farsi domande, ad avere le proprie opinioni. E allo stesso tempo si ascolta l’altro, ci si impegna a conviverci e a rispettarlo. Sono contento che Generali sia a fianco delle istituzioni per portare avanti una comune missione formativa. Dobbiamo creare cittadini consapevoli e responsabili nel vivere in comunità”. Il programma, in particolare, nelle scuole primarie prevede un percorso didattico innovativo e digitale pensato per coinvolgere i bambini attraverso gioco, esperienza e cooperazione, insieme agli insegnanti e con i genitori. Il programma parte con l’anno scolastico 2018-2019 e si articola su tre anni prevedendo un''Ora di Futuro' a settimana per ciascuna classe. Gli alunni vivranno un’avventura virtuale sull’isola tropicale di Mauaga. Un sito dinamico e interattivo supporterà le lezioni e guiderà l’esperienza rendendola coinvolgente attraverso 'sfide' alle quali i bambini dovranno trovare soluzioni, imparando anche a lavorare in gruppo. Attraverso un Avatar i bambini prenderanno consapevolezza del proprio ruolo, essenziale per il raggiungimento di un risultato di squadra. Per i bambini da 0 a 6 anni, invece, le onlus che vanno parte del programma saranno in supporto alle famiglie in difficoltà. In particolare 'L’Albero della Vita' nei 5 centri per 'Ora di Futuro' a Milano, Genova, Roma, Napoli (in fase startup) e Palermo, offre piani individuali per il rafforzamento del nucleo famigliare che consistono in laboratori pedagogici sull’educazione alimentare, corsi di formazione sulla gestione bilancio famigliare e del risparmio e supporto ai genitori per l’affiancamento dei figli al gioco e alle attività educative.