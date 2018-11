5 novembre 2018- 12:51 Scuola: Generali lancia progetto educativo 'Ora di Futuro' (3)

(AdnKronos) - Mission Bambini nei 5 centri per 'Ora di Futuro' a Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli, offre laboratori interattivi, corsi di formazione per i genitori e consulenze individuali di accompagnamento per migliorare le relazioni tra genitori e bambini, e per rafforzare le competenze genitoriali. Centro per la Salute del Bambino in Un Villaggio per crescere per 'Ora di futuro' a Trieste propone laboratori interattivi genitori/figli per promuovere la relazione famigliare e favorire lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini tra 0 e 6 anni, in un’ottica di integrazione con i servizi sanitari Già da Novembre sono operativi 11 centri per 'Ora di Futuro' in tutta Italia nelle città di Bologna, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Trieste, Torino.