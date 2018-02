SCUOLA: IN VENETO OLTRE 80% EDIFICI ACCESSIBILI AI DISABILI (3)

2 febbraio 2018- 11:28

(AdnKronos) - Le scuole venete risultano più accessibili della media italiana in termini di raggiungibilità e trasporti: il 92 % è raggiungibile con mezzi privati, il 45% è collegato con servizi di trasporto urbano, il 46 per cento con servizi di trasporto extraurbano. E ben il 74 % delle scuole dispone del servizio scuolabus, a fronte di un dato medio italiano del 62 %. Ma solo il 26 % dispone di un servizio di trasporto dedicato agli alunni disabili, a fronte della media italiana del 41 %. Tra le province venete Vicenza è quella con il maggior numero di scuole collegate dal servizio di scuolabus (84%), mentre Padova appare in fondo alla classifica (59%). Guardando invece unicamente al trasporto per disabili le province con più servizi sono Rovigo e Venezia, rispettivamente con il 52 e il 44 per cento degli edifici raggiunti da scuolabus attrezzati.