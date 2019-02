26 febbraio 2019- 16:40 Scuola: in Veneto piano educazione finanziaria e al risparmio (2)

(AdnKronos) - Il piano regionale ha una dote finanziaria di un milione di euro, di cui 700 mila per le università venete (che dovranno formare i formatori), 50 mila per il lavoro di coordinamento affidato allo Iuav e 250 mila per l’Ufficio scolastico regionale e le scuole del Veneto.“Il clima di grande apprensione che si è creato attorno alle crisi bancarie, i lavori della commissione di inchiesta promossa dal Consiglio regionale sulle banche venete e soprattutto la consapevolezza che nel nostro Paese manca una competenza diffusa in materia di economia e finanza – fa notare l’assessore Donazzan – ci hanno suggerito alcune linee prioritarie di azione: l’attenzione alla previdenza complementare, obiettivo strategico della Regione Veneto, in particolare per le piccole e medie imprese; e il supporto alle iniziative del mondo della scuola, già attiva da tempo su questo tema grazie anche alle esperienze di alternanza scuola-lavoro nelle banche, e in particolare in Banca d’Italia”.“il nostro Paese era fanalino di coda nella classifica OCSE per informazione e consapevolezza finanziaria – ha ricordato Donazzan – e ora sta rapidamente recuperando attestandosi a metà classifica tra i paesi sviluppati. Il compito della Regione Veneto, in un’area particolarmente dinamica dal punto di vista economico e produttivo come è il Nordest, è quello di allargare il più possibile la platea delle persone informate e consapevoli e di promuovere una informazione istituzionale e non di parte, che promuova autentica informazione, metta in rete le esperienze più appropriate sull’utilizzo consapevole del denaro e del risparmio, e aiuti la programmazione del futuro economico delle persone, delle famiglie, delle aziende e delle comunità. Sarà ora compito del Gruppo di lavoro tradurre in iniziative concrete questi obiettivi di lavoro”.