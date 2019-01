3 gennaio 2019- 10:17 Scuola: Istat, 1 su 4 carente di postazioni informatiche per alunni con sostegno

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - Una scuola su quattro risulta carente di postazioni informatiche adattate alle esigenze degli alunni con sostegno. Contrariamente a quanto previsto per un percorso didattico inclusivo, la collocazione delle postazioni informatiche in classe risulta poco frequente (43% delle scuole). E' quanto emerge da un report dell'Istat sull'inclusione scolastica nel quale si evidenzia che gli alunni con sostegno che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado sono poco più di 165 mila, ossia il 3,7% degli alunni iscritti, secondo i dati del Miur. Notevoli le differenze di genere: 213 maschi ogni 100 femmine.Gli insegnanti per il sostegno sono circa 156 mila (dato Miur), con un rapporto di 1,5 alunni per insegnante. Dal dettaglio territoriale emerge una maggiore dotazione di insegnanti per il sostegno nelle regioni del Mezzogiorno (1,3 alunni per insegnante).Il 36% degli insegnanti per il sostegno viene selezionato dalle liste curriculari poiché la graduatoria degli insegnanti specializzati per il sostegno non è sufficiente a soddisfare la domanda. Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione sono circa 48mila. A livello nazionale il rapporto alunno/assistente è pari a 5,1, ma nel Mezzogiorno l’offerta è decisamente inferiore (6,5 alunni ogni assistente).