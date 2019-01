3 gennaio 2019- 10:10 Scuola: Istat, solo il 32% accessibile dal punto di vista fisico-strutturale

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - Meno di una scuola su tre accessibile in Italia dal punto di vista fisico strutturale. Nell’anno scolastico 2017-2018, infatti, soltanto il 32% delle scuole risulta accessibile. La situazione appare migliore nel Nord del Paese dove i valori sono superiori alla media nazionale (40%); la percentuale si riduce nelle regioni del Centro (32%) e tocca i livelli più bassi nel Mezzogiorno (26%). E' quanto emerge da un report dell'Istat.Tra le regioni più virtuose vi sono la Valle d’Aosta, con il 66% di scuole a norma, e la Provincia Autonoma di Bolzano, con il 47%. Di contro, Campania e Molise si distinguono per la più bassa presenza di scuole accessibili, solo il 22% (Figura 2). Il problema dell’accessibilità si accentua se si considera la presenza di barriere senso-percettive. In Italia solo il 18% delle scuole dichiara di possedere facilitatori senso-percettivi volti a favorire, all’interno del plesso, l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi agli alunni con disabilità sensoriale. Anche in questo caso si delinea un quadro chiaramente dicotomico a livello territoriale: la quota di scuole dotate di ausili senso-percettivi diminuisce progressivamente passando dal 22% registrato nelle regioni del Nord al 13% rilevato nel Mezzogiorno.