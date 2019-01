18 gennaio 2019- 15:47 Scuola: l'esperto, 'già 100 casi maltrattamenti l'anno, situazione peggiorerà' (3)

(AdnKronos) - "Più che le telecamere sarebbe importante applicare il decreto legge 81/08 che, all'articolo 28, prevede la prevenzione e il monitoraggio dello Stress Lavoro Correlato per la tutela della salute dei docenti - sottolinea ancora Vittorio Lodolo D'Oria - un decreto che non è mai stato finanziato". "Sono pochi i dirigenti che fanno prevenzione e spesso lo fanno male, con test anonimi e dalle domande inadeguate", aggiunge convinto che "la sicurezza/incolumità dei bambini passi attraverso la salute (mentale) degli insegnanti". "Insomma è scandaloso che le istituzioni non si siedano a un tavolo per trovare una soluzione a un fenomeno in crescita - conclude - i ministeri dell'Istruzione e di Giustizia non possono continuare a far finta di niente. Sarebbe necessario istituire un tavolo interistituzionale per affrontare il duplice fenomeno dei maltrattamenti nei confronti della piccola utenza così come quello delle violenze sui docenti".