16 settembre 2019- 18:19 Scuola: Mattarella depone fiore a 'Pietra del ricordo' de L'Aquila

Roma, 16 set. (AdnKronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto a L'Aquila per l'inaugurazione dell'anno scolastico, affiancato dal neo ministro all''Istruzione Lorenzo Fioramonti, ha deposto un fiore bianco presso la 'Pietra del Ricordo', opera tributo alle vittime del sisma che ha colpito il capoluogo abruzzese nel 2009.Prima di prendere parte alla cerimonia per l'inaugurazione del nuovo anno, che si celebra a L'Aquila proprio nell'anno in cui cade il decennale del terremoto che ha provocato oltre 300 vittime, Mattarella ha assistito all’illustrazione di alcuni lavori realizzati dagli allievi dei moduli scolastici Musp.