17 settembre 2018- 18:35 Scuola: Mattarella, dispersione amputazione civile

Portoferraio (li), 17 set. (AdnKronos) - "Nonostante i risultati raggiunti in termini di scolarizzazione, a cominciare dall’accresciuta frequenza alla scuola d’infanzia, abbiamo un numero ancora troppo elevato di ragazzi che desistono dagli studi prima di completare il ciclo delle superiori o addirittura prima di completare quello dell’obbligo: dobbiamo ridurre il più possibile questa emorragia. La dispersione scolastica è un’amputazione civile; e anche una perdita economica per il Paese". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Isola d'Elba in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico."La scuola -ha ricordato il Capo dello Stato- è l’oggi che prepara il domani. Lo studio è un diritto fondamentale della persona, di ogni persona. Assicurare l’istruzione è un dovere inderogabile della Repubblica. Organizzare, e garantire, un sistema formativo adeguato ai tempi è una assoluta priorità politica e istituzionale. Ogni attenzione, ogni risorsa destinata alla scuola e alla ricerca ritorna con gli interessi alla società".