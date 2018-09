17 settembre 2018- 18:35 Scuola: Mattarella, dispersione amputazione civile (2)

(li) - "La scuola -ha detto ancora Mattarella- è un patrimonio comune e come tale va curato. La scuola è anche una cartina al tornasole, un barometro della nostra concreta condizione di giustizia, di libertà, di uguaglianza tra le persone"."La scuola non può rinunciare a essere un motore di mobilità sociale. Una scuola che funziona bene può aiutare il Paese a togliersi le ingessature. E’, questo, un grande traguardo, che corrisponde pienamente ai principi della nostra Costituzione. Ciò non vuol dire che vada attenuata la cura per i talenti. E’ possibile tenere insieme l’ampliamento delle opportunità e lo sviluppo delle eccellenze: alle volte può non essere facile ma questa -ha concluso Mattarella- è la sfida".