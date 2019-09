16 settembre 2019- 18:45 Scuola: Mattarella ricorda piccolo migrante morto in mare con pagella in tasca

Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Il mio pensiero corre a quel ragazzino di 14 anni che veniva dal Mali, che aveva attraversato il deserto ed è annegato in un naufragio nel Mediterraneo. Quando hanno recuperato il corpo hanno ritrovato la sua pagella cucita nella sua tasca. La pagella la proteggeva come la sua carta d'identità e la sua speranza, la scuola, è una speranza sempre e ovunque". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in uno dei passaggi più sentiti e applauditi del suo discorso a L'Aquila per l'inaugurazione dell'anno scolastico. La scuola, ha rimarcato il Presidente della Repubblica, "rappresenta una finestra di opportunità per il futuro di ciascun giovane: compito della Repubblica e garantirla costantemente".