23 maggio 2019 Scuola: prof sospesa, 'contenta per chiarimento con i ministri'

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "E' stato messo in rilievo quanto il nostro impegno di docenti sia funzionale alla formazione dei giovani per poter creare i presupposti per una società giusta tollerante, accogliente. Vogliamo formare giovani che siano attenti ai diritti e ai doveri e che siano soprattutto consapevoli. Questo pensiero è stato condiviso dai ministri. Sono contenta dei chiarimenti e del confronto avuto con loro". Lo ha detto la professoressa Rosa Maria Dell'Aria, la docente sospesa dal Provveditore di Palermo, dopo l'incontro con i ministri Matteo Salvini e Marco Bussetti in prefettura a Palermo.