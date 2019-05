23 maggio 2019- 17:52 **Scuola: prof sospesa, 'ministro non ha potere su decisione provveditore'**

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Si sta lavorando per trovare una soluzione anche al problema particolare della sospensione. Tornerò a scuola il 27 maggio, come previsto. Il ministro Bussetti purtroppo ha chiarito anche questo aspetto: non ha potere sulle decisioni prese dal provveditore e c'è un iter che deve essere rispettato. Si sta lavorando ad una soluzione che sia conciliante". Lo ha detto la professoressa Rosa Maria Dell'Aria, dopo l'incontro con il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti e il vicepremier Matteo Salvini.