27 maggio 2019- 09:48 Scuola: prof sospesa, 'torno in classe per insegnare ai ragazzi a pensare'

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Ritorno in classe per insegnare ai ragazzi a pensare e ad essere onesti e rispettosi delle istituzioni delle leggi". Così la docente sospesa per due settimane, Maria Rosa Dell'Aria tornando oggi in classe. Alla domanda cosa insegnerà agli alunni ha detto: "A non essere indifferenti e a prendersi cura dell'altro".