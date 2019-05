22 maggio 2019- 14:38 Scuola: prof sospesa, Università Palermo 'inquietanti interventi di repressione' (2)

(AdnKronos) - Per questo la sanzione che ha colpito la professoressa "riguarda ognuno di noi. Ogni docente, soprattutto dentro l’Università, è destinatario di tale sanzione: siamo sanzionati perché continuiamo ad offrire conoscenze e riflessioni, continuiamo a chiedere e stimolare riflessioni. Questo è il compito della formazione e questo compito non può essere sanzionato, se non mettendo in discussione la libertà di tutti e il senso stesso dell’educare, per questo chiediamo l’immediato ritiro del provvedimento che ha colpito la professoressa Dell’Aria".