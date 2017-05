SCUOLA: REGIONE VENETO APPROVA CALENDARIO 2017- 18, AL VIA IL 13 SETTEMBRE

8 maggio 2017- 11:25

Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - Il nuovo anno scolastico 2017-18 in Veneto inizierà il 13 settembre e si concluderà il 9 giugno. La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2017-18 stabilendo che il primo squillo di campanella per le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, sarà mercoledì 13 settembre, mentre le scuole dell’infanzia potranno iniziare le loro attività già ai primi settembre e rimarranno aperte sino al 29 giugno 2018.Oltre alle consuete festività, il calendario scolastico del prossimo anno prevede la chiusura delle scuole nel ponte dell’Immacolata (da venerdì 8 a domenica 10 dicembre), per le vacanze natalizie (da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio), per le vacanze di carnevale (da lunedì 12 febbraio a mercoledì 14), per le vacanze pasquali (da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile) e per il ponte del Primo maggio (da domenica 29 aprile a martedì 1° maggio). Alle scuole restano consentite eventuali modifiche del calendario e/o sospensioni dell’attività scolastica, in relazione a particolari esigenze ed eventi del territorio o eventuali appuntamenti elettorali che vedano i plessi impegnati nell’ospitare i seggi, ma sempre con il vincolo di garantire i 200 giorni minimi di attività scolastica.Inoltre, vista la positiva esperienza registrata quest’anno, la Regione Veneto ripropone a tutte le scuole del territorio la seconda edizione delle “Giornate dello sport”, dal 15 al 17 febbraio. “Tutti gli istituti di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle scuole secondarie superiore, sia statali che paritarie – sottolinea l’assessore alla scuola Elena Donazzan – avranno così modo di programmare in autonomia attività ed iniziative per approfondire l’attività sportiva, offrendo agli studenti la possibilità di conoscere nuove discipline, sperimentare in prima persona la pratica sportiva e vivere il valore educativo dello sport. La giornate dello sport non sono giornate di vacanza, ma di regolare attività scolastica, organizzata in autonomia dai singoli istituti".