SCUOLA: REGIONE VENETO APPROVA CALENDARIO 2017- 18, AL VIA IL 13 SETTEMBRE (2)

8 maggio 2017- 11:25

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "La Giunta regionale – prosegue l’assessore - stanzierà apposite risorse per sostenere la seconda edizione di questa iniziativa che, tramite l’ufficio scolastico regionale, ha già ottenuto il plauso e il sostegno del ministero”.Infine, per alunni, insegnanti e famiglie dei comuni di San Donà di Piave, Noventa di Piave, Fossalta, Musile, Jesolo, Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Cessalto e Salgareda si prospetta la possibilità di ulteriori giorni di sospensione dell’attività scolastica dal 7 al 13 maggio, in occasione del 66° raduno nazionale dei Bersaglieri “Piave 2018”: la manifestazione potrà, infatti, rendere difficoltoso l’acceso alle scuole o richiedere la disponibilità dei plessi per ragioni logistiche e organizzative. In ogni caso, le scuole interessate dovranno comunque garantire il rispetto monte-ore e monte-giornate di attività scolastica, previsto dalle disposizioni statali.