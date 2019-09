26 settembre 2019- 19:23 Scuola: riapre l'istituto comprensivo di Ustica, reclutato personale

Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Riapre l’Istituto scolastico comprensivo di Ustica rimasto chiuso con l'inizio dell'anno scolastico per mancanza di personale amministrativo. "Appena pervenuta la segnalazione in data 23 settembre - ha detto l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla - l'assessorato, anche su impulso del presidente della Regione Nello Musumeci, ha provveduto a sollecitare l’intervento dell’Ufficio scolastico regionale ed ha richiamato l’amministrazione comunale di Ustica ad assicurare con proprio personale, ove possibile, la temporanea supplenza delle figure tecnico- ausiliari mancanti. "Sia pure non rientrando la materia dell’assegnazione del personale scolastico tra le competenze ascritte alla Regione - ha aggiunto l'assessore - è comunque dovere del governo registrare le difficoltà segnalate dai territori e facilitare, attraverso adeguati interventi di sensibilizzazione, l’auspicabile superamento dei disagi. Il governo è particolarmente attento e vicino ai problemi della scuola di Ustica ed opera per il sollecito superamento dei disagi patiti dagli alunni e giustamente lamentati dalle loro famiglie".