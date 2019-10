1 ottobre 2019- 11:08 Scuola: Salvini, 'guai a chi tocca crocifisso'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "La nostra cultura, la nostra identità, la nostra storia, in ogni ufficio comunale un crocifisso e guai a chi lo tocca. Soprattutto in una terra come l'Umbria. Ieri sono stato a Cascia e a Norcia e vagli a dire non ci piacciono più Santa Rita e San Benedetto". Lo ha affermato Matteo Salvini in un comizio ad Attigliano, in provincia di Terni.