26 ottobre 2018- 16:37 Scuola: Segre, chiesto incontro a Bussetti perché storia rimanga a maturità

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - “Ho chiesto di poter incontrare il ministro Bussetti. col mquale ho parlato al telefono, perchè mi dispiace che la traccia di storia sia stata tolta dallo scritto dell'esame di maturità”. Lo ha sottolineato in un'intervista a Radio radicale la senatrice a vita Liliana Segre. "Mi ricordo -ha spiegato- quando ho fatto il liceo quanto fosse noioso lo studio della storia fatto in modo nozionistico, capisco che i ragazzi possano non aver voglia di sentire queste storie di guerre che in una Europa unita stridono alle orecchie dei ragazzi e che questo modo di insegnare la storia possa avere annoiato. Ma da questo ad accantonare la storia in vista della prossima maturità mi dispiace molto, perché io penso che la storia sia sempre magistra vitae”.