SCUOLA: SINDACATI, DOMANI CONVOCATI DA ARAN PER TRATTATIVA SU RINNOVO CONTRATTI

7 febbraio 2018- 16:20

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - L'Aran ha convocato i sindacati per la prosecuzione della trattativa sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca. La riunione è fissata per domani alle 14.30. "Vedremo se ci sono le condizioni per una positiva conclusione del negoziato e la sottoscrizione di un'intesa - afferma Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola - I nodi politici sono noti da tempo: piena attuazione dell'intesa del 30 novembre 2016, valorizzazione delle relazioni sindacali, a partire dai luoghi di lavoro, nessuna manomissione delle attuali tutele per il personale, protagonismo e partecipazione dei lavoratori in una scuola intesa come comunità educativa".