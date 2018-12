11 dicembre 2018- 16:59 Scuola: sindaco Belluno, per Educazione civica governo sostenga proposta Anci

Venezia, 11 dic. AdnKronos) - "Come cittadino, non posso che accogliere con favore l'interesse del vicepremier Salvini e dei ministri dell'istruzione e della famiglia al ritorno dell'obbligatorietà dell'educazione civica nelle scuole; come sindaco, però, chiedo al Governo di sostenere la proposta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per l'educazione alla cittadinanza, un tema più vasto e più profondo della semplice educazione civica": così il Sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, commenta la proposta lanciata qualche giorno fa a Roma dai vertici del Governo."Da quest'estate, l'ANCI è impegnata nella raccolta delle 50mila firme necessarie per la presentazione di una legge di iniziativa popolare; -spiega Massaro- anche in Comune di Belluno è possibile firmare, allo Sportello dei Cittadini e all'Ufficio Anagrafe, e verranno organizzati nuovamente dei banchetti, a cura dei gruppi consiliari di maggioranza, durante il mercato settimanale".