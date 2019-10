17 ottobre 2019- 19:58 Scuola: sottosegretario Azzolina domani a Palermo

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - Il sottosegretario all'Istruzione Lucia Azzolina sarà domani, venerdì 18 ottobre, alle 11, a Palermo per visitare l'Istituto comprensivo Boccone la cui aula magna sarà dedicata a Don Pino Puglisi. Alle celebrazioni sarà presente l'arcivescovo monsignor Corrado Lorefice.Il sottosegretario incontrerà il dirigente, gli studenti, gli insegnanti e tutta la comunità scolastica. "Sono particolarmente felice di essere domani a Palermo - spiega Azzolina - perché sarò in una scuola, fra i ragazzi, e potrò confrontarmi con loro, con gli insegnanti, con il personale. Sono poi felice di questa visita perché, tutti insieme, intitoleremo l'aula magna a a Pino Puglisi un uomo che, con il suo esempio, ha lasciato una traccia indelebile nella storia della Sicilia e del Paese. Dobbiamo raccontare ai nostri ragazzi chi era Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia per il suo impegno per la legalità. Dobbiamo spiegare agli studenti che la mafia può essere sconfitta, ma serve l'impegno civico di tutti. E questo impegno si costruisce a partire dalla scuola".