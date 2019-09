10 settembre 2019- 17:34 Scuola: Zaia, 'auguri e studenti e insegnanti per la nuova avventura'

Venezia, 10 set. (AdnKronos) - “Auguri a tutti gli studenti, che domani iniziano la loro ‘avventura di conoscenza’. E auguri a tutti gli insegnanti, che dovranno guidare un percorso lungo un anno, di crescita e di nuove scoperte”. Alla vigilia del primo giorno di scuola in Veneto del nuovo anno scolastico il presidente della Regione, Luca Zaia, rivolge un saluto augurale ai ragazzi, ai docenti e a tutto il personale del mondo della scuola.“Anche se con i soliti problemi di sempre, domani lo squillo della prima campanella nelle scuole del Veneto è un momento solenne - prosegue Zaia - che ricorda a tutti, dentro e fuori gli edifici scolastici, il grande servizio che la scuola rende ai più giovani e alle famiglie, la fatica e la gioia di conoscere e di imparare, e l’importanza di farlo insieme, in una comunità che ci auguriamo consapevole dell’importanza di investire sulle nuove generazioni”. “Da parte mia, un grazie sincero a quanti lavorano con coraggio e dedizione perché la scuola non sia mai un luogo di passaggio, ma una esperienza avvincente da vivere con la mente e con il cuore”, conclude.