6 novembre 2019- 07:04 Scuole chiuse per maltempo in Campania

Napoli, 5 nov. (Adnkronos) - Scuole chiuse per maltempo anche oggi in Campania. A Napoli, il sindaco Luigi de Magistris ha firmato l'ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado in città alla luce del prolungamento dell'allerta meteo arancione fino alle ore 12. Resteranno chiusi anche i cimiteri e i parchi cittadini.Anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto per oggi con ordinanza sindacale la chiusura precauzionale di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, del conservatorio e degli asili nido. Il provvedimento prevede, inoltre: la chiusura ai visitatori del cimitero comunale; la chiusura dei parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco e parco archeologico dell’Arco del Sacramento); il divieto di utilizzo dei giardini Piccinato di viale Atlantici e delle altre aree alberate cittadine; il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che potrebbero creare pericolo alle vetture in sosta e al regolare traffico veicolare; la verifica, da parte degli amministratori e proprietari di immobili, degli alberi, delle grondaie, dei tetti e terrazzi di copertura, al fine di scongiurare pericoli per i pedoni e di sovraccarico delle strutture. "Può darsi che domani, come oggi - ha dichiarato ieri Mastella -, il tempo sia clemente a dispetto delle previsioni emanate dalla protezione civile regionale, secondo le quali invece si sarebbero dovute registrare condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Poiché la responsabilità è in capo ai sindaci e il bollettino emanato oggi indica che fino a domani a mezzogiorno vige ancora l’allarme arancione, sento il dovere di emanare una nuova ordinanza di chiusura delle scuole e delle strutture pubbliche al fine di salvaguardare l’incolumità degli studenti, dei docenti, di tutti gli operatori scolastici e dei cittadini in generale". E sono diversi i comuni del salernitano che hanno prorogato la chiusura dei plessi scolastici sui propri territori, in considerazione del perdurare dell'allerta meteo e della nuova comunicazione inoltrata dalla sede regionale della protezione civile. Oggi, quindi, le scuole saranno chiuse a Cava de' Tirreni, Angri, Nocera Superiore, Castel San Giorgio, Scafati e Roccapiemonte.