SEA: ACCORDO CON IBM, NUOVI SERVIZI IT E CLOUD A MALPENSA E LINATE

24 luglio 2017- 16:42

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e di Linate, si allea con Ibm per sviluppare una nuova infrastruttura It "sicura e resiliente", integrata in Ibm Cloud. L'accordo comprende i servizi di data center e di hosting, i servizi di gestione di sistemi It e storage, i servizi di help desk e di gestione della sicurezza: "Con la ridefinizione del settore travel & transportation, emergono nuove nicchie di mercato e nuovi concorrenti. Per potere rimanere competitivi, gli operatori aeroportuali devono raggiungere una maggiore agilità e tempi di risposta più rapidi", spiega in una nota la società, che prevede di ottenere risparmi significativi nel corso dei prossimi sette anni.Luciano Carbone, CCO di Sea, spiega: "Siamo consapevoli del fatto che l'evoluzione della tecnologia richieda un impegno e un'attenzione continui al fine di mantenere gli standard di qualità più elevati in assoluto. Collaborando con Ibm, abbiamo la certezza che non solo saremo in grado di realizzare le nostre iniziative strategiche, ma potremo addirittura superarle". I servizi di data center saranno erogati dal Campus italiano di data center IBM, che include anche il data center cloud di Milano, parte della rete globale IBM Cloud composta da circa 60 data center in 19 paesi.