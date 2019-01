8 gennaio 2019- 20:03 Sea: Greatpixel firma il restyling del portale Parkwing (2)

(AdnKronos) - Parkwing è uno strumento fondamentale nella strategia digital che Sea sta portando avanti da diversi anni, con il fine di fornire ai navigatori un’esperienza sempre più fluida e la possibilità di acquistare i suoi servizi in modo facile e immediato utilizzando tutti i device disponibili. Nato due anni fa, è un portale che presenta due anime: la prima indirizzata verso il mondo consumer con l’obiettivo di vendere i parcheggi ufficiali degli aeroporti italiani gestiti dal gruppo, la seconda, col medesimo intento, si rivolge ai clienti B2B, in particolare alle agenzie di viaggi e agli operatori professionali. Gli obiettivi perseguiti dal restyling realizzato da Greatpixel sono stati diversi: innanzitutto potenziare le capacità performanti del portale, in particolare arricchendo il suo range di offerta, indirizzato a entrambe le tipologie di clienti, di quei prodotti diversi dal parcheggio, tipo le sale vip, i fast track, i servizi di avvolgimento bagagli e altro ancora. Poi inserire più avanzate modalità di pagamento sul mercato e infine renderlo adattabile ad ogni dispositivo in mobilità da cui può essere visualizzato, permettendo quindi all’utente di godere di una user-experience potenziata per le capacità del dispositivo stesso.