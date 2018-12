20 dicembre 2018- 13:38 Sea: Modiano si dimette, nominata presidente Michaela Castelli

Milano, 20 dic. (AdnKronos) - Arriva da un'esperienza di nove anni in Borsa Italiana la nuova presidente di Sea, Michaela Castelli, già nel board della società aeroportuale. Pietro Modiano, ora presidente di Carige, ha rassegnato le dimissioni, anticipando il termine del suo mandato che si sarebbe naturalmente concluso con l’approvazione del bilancio 2018. La decisione "è stata determinata dall’aggravarsi dell’impegno di Modiano come presidente di Banca Carige, assunto nel settembre di quest’anno, proprio in vista della prossima scadenza del mandato in Sea", spiega la società. Il cda, preso atto delle dimissioni di Modiano, ha nominato presidente Michaela Castelli, già membro del consiglio d’amministrazione, fino alla scadenza del mandato prevista per la prossima assemblea dei soci.