4 novembre 2019- 11:33 Seco: acquisisce InHand Electronics (2)

(Adnkronos) - "Siamo estremamente contenti di fare ora parte del Gruppo Seco - Sottolinea Mark Price, Presidente e Co-Fondatore di Inhand Electronics - Con le nostre capacità specifiche e la presenza sul mercato Statunitense, Seco potrà fare leva su un’esperienza più ampia in modo da abilitare una crescita nella nostra geografia. Questa transazione unisce due società complementari dando alla nuova entità una piattaforma importante per la costruzione di successi futuri". L’acquisizione, che sarà finalizzata una volta che il Cfius (Comitato sugli investimenti esteri negli Stati Uniti) avrà approvato la richiesta, colloca Seco tra i principali fornitori di tecnologie embedded nel mercato nord americano. Ad aprile 2018, FII Tech Growth, fondo promosso da Cdp e gestito da Fondo Italiano d'Investimento Sgr, ha investito 10 milioni di euro in Seco per accelerare la sua espansione ed internazionalizzazione.