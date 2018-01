SEGNI DI DISGELO TRA LE DUE COREE PYONGYANG INVIA DELEGAZIONE A OLIMPIADI

9 gennaio 2018- 07:30

(AdnKronos) - La Corea del Nord manderà una propria delegazione ai Giochi olimpici invernali che si terranno in Corea del Sud a partire dal 9 febbraio. Lo hanno riferito fonti di Seul dopo i colloqui - i primi dal dicembre del 2015 tra le due Coree - che si sono tenuti nella Casa della pace a Panmunjon, lungo la linea smilitarizzata. Nel corso dei colloqui la Corea del Sud ha anche proposto di tenere riunioni tra le famiglie separate dalla guerra del 1950-53. "Il Nord - ha annunciato il vice ministro per la Riunificazione sudcoreano Chun Hae-Sung - ha proposto di inviare una delegazione di alto livello, una delegazione del Comitato olimpico nazionale, con atleti, sostenitori, artisti, osservatori, una squadra dimostrativa di taekwondo e giornalisti" ai Giochi. Prima dell'inizio dell'incontro, iniziato alle 10 ora locale con cinque delegati per parte, il ministro per la Riunificazione sudcoreano, Cho Myoung Gyon, ha detto di sperare che i Giochi di Pyeongchang possano essere "un evento di pace ed un trampolino di lancio per relazioni intercoreane migliori". Dal canto suo, il collega a capo della delegazione di Pyongyang, Ri Son Gwon, ha espresso l'auspicio che l'occasione porti "risultati preziosi al popolo coreano che ripone grandi aspettative su questo incontro".