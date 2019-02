24 febbraio 2019- 18:24 Sei Nazioni, una buona Italia non basta: vince l'Irlanda

Roma, 24 feb. (AdnKronos) - Una buona Italia non basta ad avere ragione al torneo Sei Nazioni di un'Irlanda che alla fine all'Olimpico vince con il risultato di 26 a 16. Nonostante un primo tempo dove la nazionale ha mostrato gioco e capacità organizzativa chiudendo in vantaggio (16-12), nella seconda parte del match gli irlandesi sono venuti fuori portando a casa l'intero bottino. In classifica l'Irlanda sale a 9 punti portandosi a tre lunghezze di distanza dal Galles, primo.