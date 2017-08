SENATO: CAPPELLETTI (M5S), MAI LE MANI NELLE LORO TASCHE

1 agosto 2017- 21:06

Roma, 1 ago. (AdnKronos) - "Stamattina in Aula al Senato il Pd, la maggioranza, e parte dell'opposizione, hanno votato contro l'urgenza di discutere e votare la legge che abroga i vitalizi dei parlamentari. Questa sera l'Aula ha votato contro le proposte del Movimento 5 stelle per ridurre i costi della politica, e in particolare per dimezzare le indennità dei senatori, presentate come odg al bilancio del Senato. Buone pratiche che già i nostri senatori e deputati fanno da quasi 5 anni, devolvendo parte delle indennità e dei rimborsi al fondo per il microcredito". Lo afferma il senatore del M5S Enrico Cappelletti, capogruppo a palazzo Madama. "Siamo davanti a una classe politica -aggiunge- che pubblicamente dice di voler rinunciare ai privilegi, ma al momento del voto riesce sempre a tirarsi indietro. Impossibile non considerare che quando devono mettere le mani nelle tasche degli italiani non si tirano indietro, ma quando si tratta di mettere le mani nelle proprie tasche, preferiscono sempre procrastinare".