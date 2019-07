31 luglio 2019- 17:46 Senato: Casellati, Capigruppo unanime, informerò Consulta su seggio M5S

Roma, 31 lug. (AdnKronos) - "La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, ha raggiunto un accordo, in base al quale scriverò una lettera al presidente della Corte costituzionale, rappresentando che, su istanza del senatore Marcucci (capogruppo Pd n.d.r.), ma con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, il provvedimento che riguarda l'attribuzione del seggio vacante in Sicilia e il relativo resoconto sarà trasmesso per opportuna conoscenza". Lo ha reso noto in Aula il presidente del Senato Elisabetta Casellati.